هل تجرؤ على مشاهدته؟ مسلسل مرعب على نتفلكس سيمنعك من النوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلان عن عرض مسلسل جديد يتناول موضوع "السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة، في مواجهة المحتل العثماني سليم الأول" تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بين المغردين السعوديين.

المسلسل يدعى "ممالك النار" أعلنت عنه قناة MBC وهو يمثل "دراما تاريخية من إنتاج GENOMEDIA Studios وبطولة نخبة من نجوم الدراما العربية تحت إشراف فريق تقني عالمي"، وفقا لتغريدة على صفحته المسلسل على تويتر.

ونشرت القناة "برومو" من المسلسل، معلنة أن عرضه سيبدأ في الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات والردود التي تداولها النشطاء: