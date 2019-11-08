انتقادات لروائي مصري اعتبر روايات نجيب محفوظ "غير مناسبة للعصر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرض الروائي المصري الشاب أحمد مراد لموجة من من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب ما نسب إليه حول وصفه لروايات الأديب المصري الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، بأنها "لا تناسب العصر".

مراد البالغ من العمر (41 عامًا) أطلق تصريحاته لدى مشاركته في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، قائلا، حسب ما نقلته صحف مصرية، إن "روايات للكاتب العالمى نجيب محفوظ بها إيقاع بطيئ، وهذا لا يتناسب مع الإيقاع الحديث الآن"، مُعتبرًا أنه على الكاتب مراعاة التطور العصري فى كتابته للرواية.

التصريحات أثارت غضب مُعجبي الأديب الراحل نجيب محفوظ، مصحوبة بتعليقات لاذعة ضد مراد. وقال مُعلقون إن "ما قاله يعد جهلًا وليس رأيًا".

ومع تزايد وتيرة الانتقادات، قال أحمد مراد في تصريحات لاحقة إن ما نُشر غير صحيح، وتم اجتزائه "محدش يقدر يقول كده عن نجيب محفوظ"، مُضيفا أن الصحف تسعى لوضع عناوين ساخنة.

وأوضح، في مداخلة مع فضائية DMC المصرية، أنه خلال فعاليات معرض الشارقة ضرب مثالا برواية الأديب الراحل "السراب"، وأنه قال وقتها "إذا تم نقلها إلى السنيما فإن جيل عام 2020 لن يتقبل أحداثها الدائرة في الأربعينيات"، وأنه يجب معالجتها لتواكب التطور العصري.

كما نشر الروائي المصري الشاب، تغريدة له توضح موقفه مما نسب إليه.

وتحولت عدد من روايات أحمد مراد لأعمال سينمائية ومسلسلات درامية من بينها رواية الفيل الأزرق، التي تحولت إلى فيلم سينمائي.

وهكذا جاءت ردود الفعل تجاه التصريحات المنسوبة إلى أحمد مراد: