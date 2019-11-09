دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا زال الجدل مستمرا حول مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة ويظهر قيام الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بتقبيل رأس الفنانة السورية أصالة.

الأمير السعودي نشر تعقيبا ثانيا ردا فيه على ما نشرته قناة الجزيرة القطرية حول الخبر، وذلك بأبيات شعرية قال فيها: "الحاقد الحاسد اللي واتِتَهْ فرْصَهْ.. وش تنتظر منٌه غير انّه يواتيها.. كل زلّةٍ منْك هي إنجاز وتْخصّهْ.. هو عايش اصْلًا لزلّاتك ليُحْصيها.."

وأردف الأمير في التغريدة ذاتها: "رغم توضيحي للموقف الا أنه يبقى خطأً أعتذر عنه لأحبتي.. وقبل هذا أستغفر الله العظيم عنه.. أما موقف الجزيرة فأتفهمه.. كنت سأستغرب لو لم يبرزوه..!"

تغريدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد جاءت تعقيبا على تقرير لقناة الجزيرة القطرية عنونته بـ"أمير سعودي يقبل رأس المطربة أصالة.. ثم يغرد: "أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه".

وكان الأمير السعودي قد عقب في تغريدة سابقة على هذا الفيديو قائلا: " الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك.. الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا ما فعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه".