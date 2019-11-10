دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت انتصار زوجة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، تهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع، فيسبوك.

مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير. Posted by ‎السيدة انتصار السيسي‎ on Saturday, November 9, 2019

وقالت في تدوينتها: "مولده رحمة لنا وتراحم بيننا ونبوته شفاعة لنا يوم الدين، نهنئ الأمة المصرية والعربية والإسلامية بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كل عام وأنتم بخير".

التدوينة نالت أكثر من 5 آلاف تفاعل خلال ساعات من نشرها، منها أكثر من 4 آلاف تعليق، خلى من قائمة الردود أي تعليق سلبي، وبرز من بينها تعليق كتبه صاحب حساب أبومؤمن الذي قال فيه: "كل سنه وانتي طيبة يا امي وأم شعب مصر العظيم ربنا يحمكيي ويبارك فيكي ويبارك في رئيسنا ويحفظه من كل مكروه اللهم أمين يارب العالمين".

وبرز أيضا اعتذار صاحبة حساب Hala Muhammad Salih، التي كتبت في تعليق: "كل لحظة وحضرتك بألف خير وصحة وسعادة وبركة في بيتك وأولادك ورزقك الخير كله وسامحينا في كل غلط يصدر منا يجرح أو يسبب لك اذي كل الشكر والتقدير لحضرتك والرئيس المخلص الثائر الهادئ الحمول وفقه الله للخير والنجاح والإبداع بارك الله فيكم وجزاكم كل خير".