"طيبة 1".. قمر صناعي مصري للاتصالات يُطلق خلال أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية أنها بصدد إطلاق قمر صناعي مصري للاتصالات يحمل اسم "طيبة 1" في 22 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، بواسطة شركة "أريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5"، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية.

وقالت الحكومة المصرية في بيان، الثلاثاء، إن الشركة انتهت من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن بالإضافة إلى اختبار التوافق الميكانيكى والكهربى بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المداري المخصص له لمدة 15 عاماً، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت واسع النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض نهر النيل.

وستتولى الحكومة المصرية، بحسب البيان، عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي "طيبة -1" عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وبإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1"، تدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.