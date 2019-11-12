فجر السعيد تنشر صورة "في لحظة غيبوبة" في طريقها للعلاج برفقة أحلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر حساب الكاتبة الصحفية الكويتية فجر السعيد على انستغرام، صورة للكاتبة الكويتية وهي في حالة غيبوبة برفقة المطربة الإماراتية أحلام.

وكتب حساب انستغرام فجر السعيد الرسمي، على لسانها، "في لحظه غيبوبة لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا إلى باريس لنبدأ مرحلة العلاج".

وعبر الحساب على لسان الكاتبة الكويتية عن امتنانها للمطربة الإماراتية أحلام لمرافقتها في رحلة العلاج، قائلة "كانت يد أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقة الحبيبة لتطمئني بأنني سأعود كما كنت.. شكراً أحلام.. يحيي العظام وهي رميم"

وتباينت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي على صورة فجر السعيد التي تتلقى العلاج في العاصمة الفرنسية باريس.