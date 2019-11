فجر السعيد تنشر صورة "في لحظة غيبوبة" في طريقها للعلاج برفقة أحلام

View this post on Instagram

في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام... يحيي العظام وهي رميم