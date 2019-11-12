هند صبري تزور مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش

قبل إعادتهم إلى وطنهم.. الروهينغا: اقتلونا قبل إرسالنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعتزم الفنانة التونسية هند صبري سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي، القيام بزيارة إلى مخيمات الروهينغا في مدينة كوكس بازار في بنغلاديش.

وتمتد الزيارة في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أولى زيارات هند صبري الميدانية خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي في 2010.

ومن المقرر أن تلتقي صبري خلال زيارتها بعض أسر لاجئي الروهينغا، وسبق أن زارت الفنانة التونسية عمليات برنامج الأغذية في مصر، وتونس، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا.

وفي فبراير/شباط الماضي، أجرت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي زيارة مماقلة لمخيمات الروهينغا باعتبارها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واستمعت لقصص بعض الناجيات من الاغتصاب.

ويعيش ما يقرب من مليون لاجئ روهينغي في مخيمات كوكس بازار، وكان أغلبهم قد وصل من ميانمار منذ عامين.

وفي 16 سبتمبر/أيلول، حذر محققون مستقلون معينون من قبل الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من الروهينغا، الذين ما زالوا في ميانمار، قد يواجهون تهديدًا بالإبادة الجماعية "أكبر من أي وقت مضى"، حسبما ما أورده موقع الأمم المتحدة.

وأشار تقرير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن ظروف "القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والعقاب والتشريد القسري وغيره من الانتهاكات الجسيمة" من قبل الجيش في ميانمار، دفعت نحو 700 ألف من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلاديش المجاورة في 2017.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه يدعم الاحتياجات الغذائية لنحو 80% من سكان المخيم عبر تقديم المساعدات الغذائية المباشرة، إلى جانب تقديم القسائم الإلكترونية.

ويعمل البرنامج، الذي يعمل في 80 بلدًا حول العالم، على توسيع نطاق مساعداته المقدمة للمجتمعات المضيفة للاجئين من خلال تنفيذ أنشطة التغذية المدرسية وتوفير سبل كسب الرزق ودعم التغذية.