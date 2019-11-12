تركي آل الشيخ يكشف آخر إحصاءات عدد زوار موسم الرياض: "نار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للترفيه، آخر إحصاءات عدد زوار موسم الرياض الذي بدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول ويستمر إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "الحمدالله وصلنا سته ونص مليون زائر إلى اليوم ... نااااار موسم رياض".

يأتي هذا في وقت يأمل القائمون على تنظيم موسم الرياض أن يزوره هذا العام نحو 20 مليون زائر. ويضم الحدث فعاليات ترفيهية مختلفة، منها حفلات غنائية وموسيقية لفنانين، غالبيتهم عرب.

ويذكر أن موسم الرياض فاجأ العديد من المراقبين، سواء من ناحية التنظيم أو حجم الإقبال الكبير، في حين خصصت هيئة الترفيه السعودية 12 منطقة للفعاليات.

ومن أبرز الفعاليات كانت سباق الألوان الذي أقيم مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وبحسب ما نقله موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حققت الفعالية رقماً قياسياً بمشاركة 20 ألف شخص، مما جعله "السباق الأكثر مشاركة في الشرق الأوسط".

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، تعرض موسم الرياض لانتقادات من قبل ياسر أبوهلالة، المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية، عندما هاجم الفعاليات التي تقودها الهيئة بـ"موسم الرياض"، بينما رد عليه تركي آل الشيخ قائلا "ياسر أبوهلالة من ورا الشبك ... أشكرك على الدعاية لموسم الرياض".