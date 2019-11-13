دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- شاركت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في الاحتفالية الختامية للدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي بعمل فني حصري بعنوان "الأرض ستبقى عربية".

وتوج نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطالبة السودانية هديل أنور بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الرابعة في حفل احتضنته أوبرا دبي.

وقال الشيخ محمد: "العالم العربي هو الفائز الحقيقي بأبطال تحدي القراءة..فائز بشغفهم بالمعرفة وحرصهم على أن يكونوا دعامات لمستقبل أمتهم المزدهر"، مضيفاً: "أبطال تحدي القراءة هم أمل منطقتنا العربية المساهمة الفعالة في مسيرة الإنسانية نحو التقدم".

وشارك في تحدي القراءة العربي هذا العام أكثر من 13 مليوناً و500 ألف طالب وطالبة، من 49 دولة عربية وأجنبية. كما شاركت 67 ألف مدرسة، من القطاعين العام والخاص، ضمن مراحل دراسية مختلفة، وأكثر من 99 ألف مشرف ومشرفة، من معلمين ومعلمات، حرصوا على توفير كل أشكال الدعم للطلبة وشاركوا في تنظيم العديد من الأنشطة القرائية في مدارسهم.

وقد خاض الطلبة مراحل عدة من التحدي بدءاً من التصفيات المدرسية، والتصفيات على مستوى المناطق والمحافظات التي تتبع لها المدارس، وحتى التصفيات على مستوى الدولة.

وسنوياً يشهد تحدي القراءة العربي عدة مراحل تصفية لاختيار أبطال تحدي القراءة العربي ممن نجحوا في قراءة وتلخيص محتوى 50 كتاباً. وتتدرج التصفيات لتشمل الصفوف والمراحل الدراسية ثم المدارس والمناطق التعليمية ثم المديريات أو المحافظات، وصولاً إلى اختيار أبطال التحدي على مستوى كل دولة سواء في الوطن العربي أو الدول المشاركة من خارجه.

ويتم اختيار الأبطال المتميزين والمدرسة المتميزة على مستوى كل واحدة من الدول المشاركة استناداً إلى معايير دقيقة موحدة تضمن التقييم الشامل لمختلف الجوانب والمعطيات قبل اختيار الفائزين.

ويبلغ إجمالي جوائز تحدي القراءة العربي 11 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 3 ملايين دولار أمريكي). وتنال المدرسة المتميزة الفائزة بجائزة مليون درهم، فيما ينال المعلم الفائز بلقب المشرف المتميّز جائزة نقدية قدرها 300 ألف درهم. أما بطل تحدي القراءة العربي فيحصل على جائزة نقدية قدرها 500 ألف درهم.