دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تصريحات لرجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعد ما قاله عن الحجاب.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها "ارابيان بيزنس" في نشرتها بتاريخ 11 من الشهر الجاري، حيث قال ساويرس وفقا لها: "إذا أراد الله للنساء الحجاب لكان خلقهم بالحجاب"، لافتا على أن العالم العربي "مبتلى" بالإسلاميين المتعصبين بعقليات مغلقة.

وأوضح ساويرس في المقابلة ذاتها: "النساء جميلات، إذا لم يرد الله أن يكنّ جميلات لما خلقهن مثل هذا.. الله جميل يحب الجمال والله يعلم ما يفعله فمن نحن لنجادل ذلك؟".

الناشط المصري، عبدالله الشريف نشر في تغريدة على صفحته بتويتر قائلا: "لو حد شاف نجيب سويرس في مكان ياريت يشدله البنطلون عشان لو كان مهم كان ربنا خلقه بيه"، في حين علق لاعب الكرة وقائد المنتخب المصري السابق، أحمد حسن قائلا: "استاذ نجيب اتمني انك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك افضل، محدش طلب منك فتوي ما هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم!".

وأثار هذه التصريحات ردودا واسعة، فيما يلي نستعرض لكم أبرزها: