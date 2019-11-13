الزواج التقليدي وزواج الحب كلاهما "بلاء".. مستشار نفسي سعودي يوضح

بسن الـ11عاماً..أُجبرت هذه المرأة على الزواج من مغتصبها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال طارق الحبيب، المستشار بالطب النفسي في المملكة العربية السعودية، إن "الرؤية الشرعية" التي يتم التعامل بها خلال التعارف بقصد الزواج "لا تصلح بشكلها الحالي"، لافتا إلى أنه يسميها "الرؤية الخليجية".

جاء ذلك في مقابلة للحبيب على قناة روتانا حيث قال: "الزواج التقليدي وزواج الحب كلاهما بلاء.. الزواج التقليدي اكشط وأربح وهذا ضد الطروح الإسلامية وضد أطروحة الأديان والمجتمعات المختلفة، بل النبي صل الله عليه وسلم يقول انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها.."

وتابع قائلا: "قد يدعوني إلى نكاحها فكر وربما الشكل وربما الطريقة وربما البعد المجتمعي ولذلك الرؤية الشرعية أيضا، أنا أسميها الرؤية الخليجية الموجودة هذه.. يعني شفتها مرة وانا متردد، أشوفها ثانية وعاشرة تماما تفحص هذا الأمر تفحص ميولك وتفحص خيارك وتفحص الامتيازات إن صحت تلك العبارة عند المرأة وهي ترى امتيازاتي أنا حتى نصل إلى لحظة نشعر أن خط الرجعة قد اغلق بحبنا وارتياحنا وهنا ننطلق.."

وأضاف: "أما عملية نروح نتقهوى عندهم، تدخل ونشوف رجلها من بعيد أو يدها ولا كذا، فلا هذا خطأ وليس من الشرع في شيء".