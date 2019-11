هيا بنت الحسين في ذكرى ميلاد والدها: ستبقى معنا وفي قلوبنا

View this post on Instagram

بابا في مثل هذا اليوم قبل أربعة وثمانون عاماً، أصبح العالم مكاناً أفضل. ولا تزال ذكراك وإرثك يشعان ألقاً. ستبقى دوماً معنا وفي قلوبنا وفكرنا وصلواتنا. ١٤ /١١ /١٩٣٥ - ٧ /٢ /١٩٩٩ Baba, eighty-four years ago today the world became a better place. Your memory and legacy shine bright. Forever with us, in our thoughts, prayers and hearts (14th Nov 1935 - 7 Feb 1999)