بعد شائعات وفاة عادل إمام.. نجله يكشف الحقيقة ويوجه رسالة لمحبيه

عادل إمام "الزعيم" الذي ما زال يضحكنا.. في 80 ثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو للمخرج المصري رامي إمام، نجل الممثل عادل إمام، وهو يطمئن المتابعين على صحة والده بعد انتشار شائعات حول وفاته.

ونشر إمام فيديو يظهر فيه والده خلال تصوير مسلسل "فالانتينو" بينما كان "الزعيم" يراجع النص، وقال رامي في المقطع إن والده يحاول حفظ ودراسة النص وختم قائلا "مفاجأة".

وتداول مغردون مقطعا آخر للمخرج المصري شكر فيه المتابعين على محبتهم والتعليقات التي كتبوها لوالده بعد انتشار شائعة وفاته، مشيرا إلى أنه سيحاول وأخيه، محمد، الحفاظ على اسم عادل إمام.

ويعتبر "الزعيم" من أبرز الممثلين الكوميديين الذين أنجبهم كل من السينما والدراما والمسرح المصري عبر التاريخ، وله العديد من الأعمال التي بقيت عالقة في أذهان المتابعين لسنوات طويلة.

ويبلغ عادل إمام من العمر 79 عاما وينتمي لمحافظة الدقهلية في مصر بدأ حياته في عالم السينما والمسرح في ستينيات القرن الماضي وترك علامة فارقة في الفن المصري عامة.