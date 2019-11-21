"سيدة التبولة" تجتاح مواقع التواصل في لبنان.. بعد فيديو لها بأحد المصارف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم تكن إحدى السيدات اللبنانيات تعلم أن مجرد مقطع فيديو عفوي لها سينتشر كالنار في الهشيم ويجتاح مواقع التواصل وحتى شاشات التلفزة، ويجعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

مع استئناف عمل المصارف في لبنان، الاثنين الماضي، بعد أيام من الإقفال على خلفية تطور الأحداث السياسية في لبنان، إثر انطلاق المظاهرات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية والفساد المستشري في البلاد، غصّت المصارف بالمواطنين الذين اصطفوا بالطوابير بانتظار حلول دورهم لإنجاز معاملاتهم المطلوبة.

وقد لفت الانتباه سيدة لبنانية تقوم بتحضير البقدونس لطبق التبولة خلال انتظار دورها في أحد المصارف. وقد اقتربت منها سيدة أثناء تصويرها لتسألها ماذا تفعل، لترد بعفوية أنّها تحضر لطبق التبولة ريثما يحين دورها.

وما هي إلا ساعات حتى اجتاح مقطع الفيديو وسائل التواصل الاجتماعي وتصدر وسائل الاعلام، وأثار تفاعلاً واسعاً في صفوف الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أيام من انتشار الفيديو الأول لتلك السيدة التي باتت تعرف باسم "سيدة التبولة"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة جديدة للسيدة نفسها وقد أحضرت طبق التبولة إلى المصرف الذي تواجدت فيه وقامت بتوزيعه على الحضور. وسط تفاعل واسع من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.