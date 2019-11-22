رسائل فيديو متبادلة بين ميسي و رونالدينيو حول معرض الرياض للسيارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، الجمعة، فيديو لرسائل بالفيديو بين نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي وبين نجم المنتخب البرازيلي السابق رونالدينيو، حيث دعا رونالدينيو زميله سابقا في برشلونة الإسباني ميسي لزيارة الرياض وشراء سيارته من معرض الرياض للسيارات.

ويبدو أن رونالدينيو الفائز بالكرة الذهبية، سجل المقطع الخاص به في منزل تركي آل الشيخ في الرياض، وقال ميسي لرونالدينيو إنه كان في الرياض خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه سيزور العاصمة السعودية مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان ليونيل ميسي المتوج بجائزة أفضل لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2019، شارك في المباراة الودية التي أقيمت بين منتخب بلاده الارجنتين والبرازيل في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي والذي تنظمه هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.