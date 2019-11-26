دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب حساب إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية بمشاركة الممثل المصري عمرو واكد مع الممثلة الإسرائيلية بطلة فيلم "المرأة الخارقة" جال جادوت في فيلم جديد.

وكتب الحساب في تغريدة له، الثلاثاء، "بعيدا عن السياسة.. تعاون فني بين مصري وإسرائيلية، يسعدنا أن نرى الممثل المصري عمر واكد يشارك إلى جانب بطلة فلم المرأة الخارقة الإسرائيلية جال جادوت في فلم جديد".

واختتم الحساب تغريدته بالتعبير عن الأمنيات بالنجاح و"التألق في أعمال سينمائية جديدة. وإلى المزيد من التعاون البناء في عالم متكامل المجتمعات".

وتتباين ردود الفعل حول إعلان الممثل المصري عمرو واكد مشاركته في جزء جديد من فيلم the wonder woman، مع الممثلة الإسرائيلية جال جادوت.

وكان الممثل المصري دافع عن موقفه بالمشاركة في الفيلم في عدة تغريدات بحسابه الرسمي على تويتر، خاصة بعد اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.