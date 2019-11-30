فتاة الـ16 عاماً طُلبت للزواج و"العريس مناسب".. ماذا بعد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت الفنانة المصرية، شيرين عبدالوهاب، ضجة وانتقادات حادة بعد ردها على منتقدين لتصريحات سابقة تطرقت فيها إلى أهمية سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ"العوانس".

جاء ذلك خلال حفل أقامته الفنانة المصرية خلال موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ونقلته قناة MBC، حيث قالت من على خشبة المسرح: "المرة الي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفه إيه الي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس.."

التصريحات السابقة لشرين كانت منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقالت فيها: "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء.."

وتصدر وسم حول الموضوع قائمة الأعلى تفاعلا في تويتر السعودية، فيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء في تعليقات على تصريحات الفنانة المصرية شيرين: