نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، مقطع فيديو لاستقبال رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور في منزله في العاصمة المصرية، القاهرة.

الفيديو نشره الحبتور على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "سعدت باستقبال المستشار مرتضى منصور في منزلي في القاهرة. رغم أنها المرة الأولى التي نلتقي بها، إلا ان الزيارة كانت ممتعة تخللها حديث شيق وكأننا أصدقاء منذ زمن طويل. يا مرحباً به".

ويظهر في مقطع الفيديو لقطات من حوار دار بين الحبتور ومنصور دون صوت، واختتم مقطع الفيديو بلقطة يهدي فيها الحبتور سيرته الذاتية في كتاب حمل اسمه "خلف أحمد الحبتور".

وفي سياق منفصل، نشر الحبتور مقطع فيديو آخر من الزيارة التي يقوم بها في القاهرة، بتعليق قال فيه: " في زيارة إلى فندق أم كلثوم الذي كان منزلها سابقًا في القاهرة، وما أجملها من زيارة إلى المكان الذي عاشت فيه كوكب الشرق سيدة الغناء العربي. الله يرحمها، هي التي أطربت الأجيال وأغنت الموسيقى العربية بغنائها لأجمل القصائد العربية. مصر أم الدنيا".