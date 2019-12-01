"لن اعود للرياض أبدا".. مغني أمريكي يثير تكهنات.. ومغردون: بسبب الحشيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تغريدة للمغني الأمريكي، ليل واين، قال فيها "لن أعود للرياض أبدا" تكهنات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسباب وراء ذلك.

التغريدة جاءت عقب مشاركة المغني الأمريكي بحفل، السبت، ضمن فعاليات موسم الدرعية في المملكة العربية السعودية إلى جانب ثلاثة مغنيين في الليلة ذاتها، هما تايغا وفيوتشرز.

صورة أرشيفية للمغني ليل واين

الموقع الرسمي لموسم الدرعية، عرّف بليل وأين ضمن حملة الترويج للحفل: "ليل واين: يُعد ليل واين أحد أكثر مغنيي الراب نجاحاً وشهرة على الإطلاق، حيث باع الملايين من ألبوماته حول العالم وحصل على خمس جوائز ‏غرامي (آخرها عن أغنية "نو بروبليم" لشانس ذا رابر وليل واين وتو تشينز)".

وجاء على موقع الموسم أن وأين "في عمر ال12 سنة، أطلق واين الذي لقب بـ’نجم ‏روك الراب الأول‘ مشروعه الأول، ثم واصل مسيرته وأطلق أول ألبوم منفرد له في عام 1999 عندما كان في 17 من عمره. ثم أطلق ‏الجزء الأول من سلسلة ألبومه الأسطوري ’ذا كارتر‘ ‏‎‎ليصدر بعدها ثلاثة ألبومات أخرى من ضمنها ألبوم ’ذا كارتر 3‘ في عام 2008. ‏يعتبر واين المغني الأكثر تصنيفاً على لائحة البيلبورد لأفضل 100 أغنية من بين المغنيين الذكور المنفردين، حيث دخلت 138 أغنية له على ‏اللائحة بالإضافة إلى 20 أغنية على لائحة أفضل 10 أغان (ثالث أكثر ظهور على اللائحة في التاريخ)".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود والتعليقات التي وردت على تغريدة ليل: