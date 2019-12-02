نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دشن سعوديون وسمًا في تويتر، اعتراضًا على غناء المطرب المغربي في حفل خلال موسم الرياض الترفيهي في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

الاعتراضات جاءت عبر هاشتاغ #نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض بعد إعلان المستشار بالديوان الملكي، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إحياء لمجرد "حفلة نار" بالرياض، حسب تعبيره، وذلك بمشاركة الفنانة اللبنانية مريام فارس وفريق ميامي الكويتي.

وتفاعل العديد من السعوديين مع الهاشتاغ الذي ظهر في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى المملكة العربية السعودية، وتساءل بعضهم قائلا "خلصوا المغنين تجيبون ذا؟ والله لا صوت زين ولا سمعة زينة مدري وش محببهم فيه".

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، كشف سعد لمجرد عبر حسابه في انستجرام عن عودته إلى الحفلات الفنية بعد 3 سنوات من غيابه، نتيجة لقضايا اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي.

وفي 26 أغسطس/آب 2018 قدمت فتاة فرنسية شكوى قالت فيها إن لمجرد اغتصبها، تلاها استدعاءه للتحقيق ووضعه تحت المراقبة.

وسبق أن واجه المغني المغربي اتهامات مماثلة، أبرزها حينما اتهمته فتاة أمريكية في فبراير/شباط 2010 بالاعتداء عليها جنسيًا، ليواجه الحبس قبل أن يُفرج عنه بكفالة.

وفي 2016، سُجن لمجرد 6 أشهر على ذمة تحقيقات في اتهامه بضرب فتاة ومحاولة اغتصابها في فندق في باريس.

وفيما يلي بعض التعليقات الواردة عبر هاشتاغ رفض غناء سعد لمجرد في موسم الرياض: