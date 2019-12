View this post on Instagram

سعيد أحبائي بعودتي قريبا للخشبة , سأوافيكم قريبا ان شاء الله بالتواريخ . #الله_ينصر_سيدنا #BACK_ON_STAGE_SOON #saadlamjarred1 #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ @nabs_bounira