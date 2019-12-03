وفاة المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن 62 عامًا

نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، الثلاثاء، في إحدى مستشفيات ضاحية المعادي بالعاصمة المصرية القاهرة، عن عمر يناهز 62 عاما، حسبما قال نجله لوسائل إعلام محلية مصرية.

وتعرض شعبان عبد الرحيم لأزمة صحية قبل أيام، تطلبت احتجازه بإحدى مستشفيات القاهرة، بحسب مصادر مقربة من عائلته.

وأعلن المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، وفاة المطرب الشعبي المصري، بعد أيام من عوته من المملكة العربية السعودية، حيث أحيا حفلًا غنائيًا، في إطار فعاليات موسم الرياض.

وظهر شعبان عبد الرحيم، في فعاليات موسم الرياض، وهو يجلس على كرسي متحرك، حيث لم يكن يستطيع الوقوف بصحبة فرقته الغنائية لفترات طويلة.