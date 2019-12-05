دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف محمود نصر أنّ الشكل الذي ظهر فيه بدور "السلطان سليم الأوّل" في مسلسل ممالك النار، تم التوصل إليه بعد 6 اختبارات ماكياج، وكانت جزءاً من مرحلة تحضيرات ضخمة، تحت إشراف فرقٍ وصفها بالـ "الاحترافية"، وتوجه بالشكر لكل من بذلَ جهداً في هذا العمل.

أما السمات النفسية والسلوكية لـ "سليم الأوّل" فتطلبت من نصر الاطلاع على العديد من القراءات التاريخية لهذه الشخصية، والتي مكنته من امتلاك مفاتيحها على حد قوله.

المفارقة أنّ محمود نصر قال إنّه أحبّ هذا الدور، لكنّه نفى بحثه عن مبررات لهذه الشخصية المعروفة "بعبوسها، قسوتها، ودمويتها"، لأنها "تحمل مبرراتها معها، باعتباره ابن سلطة، وتربى في بيئة تؤمن بأن البقاء للأقوى."

الممثل السوري أعرب في لقاء خاص لإذاعة "المدينة fm " عن أمله بأن ينقل مسلسل "ممالك النار" عدوى الإنتاجات الضخمة إلى المنطقة، معتبراً أنَ العامل الرئيسي في نجاح العمل هو توفير الشركة المنتجة (جينو ميديا) كل الإمكانات اللازمة لنجاحه.

ورأى أنّ نجاح "ممالك النار" يدحض فكرة عدم ميل الجمهور العربي للأعمال التاريخية خلال المرحلة الحالية، فالجمهور يميل لما هو" جديد، مكثف، ومتقن" مهما كان نوع الدراما التي يقدمها.

كما أشار إلى أنّ الأعمال التاريخية الناجحة التي قدمتها الدراما السورية، والعلاقة المختلفة للممثل السوري باللغة العربية، يجعلان من الممثلين السوريين قادرين على أداء أي دورٍ تاريخي.

ورغم كون شخصية "سليم الأوّل" توضع في سياقٍ شرير وربما مكروه في أحداث مسلسل "ممالك النار"، إلا أنّ الممثل السوري محمود نصر يحظى بإشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إتقانه للأداء، وبدا أنّ هذا الدور فرصة لاكتشافه من الجمهور المصري، الذي عبّر عن هذا الرأي بوضوح في عدة تغريداتٍ عديدة تتزامن مع عرض المسلسل على شبكة MBC.

يذكر أن أداء بطل مماك النار كان حديث عدد من رواد موقع تويتر خلال الأيام الماضية، وفيما يلي بعض التغريدات التي كُتبت حوله.