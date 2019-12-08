نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في قضية كانت حقلا خصبا لإثارة التكهنات والتفسيرات على مدى عقود وبالتحديد منذ العام 1969، تطرق عالم الفضاء المصري الأمريكي، عصام حجي لقضية كيف رفرف علم الولايات المتحدة الأمريكية بعد غرسه على سطح القمر.

🇺🇸كيف رفرف علم أمريكا فوق القمر!؟ عالم الفضاء المصري الأمريكي عصام حجي يجيب عن السؤال الشهير!🤔 كيف رفرف علم أمريكا على سطح القمر بالرغم من انعدام الهواء؟؟🇺🇸🌗 Posted by ‎Al Jazeera Channel - قناة الجزيرة‎ on Saturday, December 7, 2019

جاء ذلك في مقابلة لحجي مع قناة الجزيرة، حيث قال: "في لقطة العلم وهو بيرفرف والناس كانت مستغربة كيف يرفرف العلم على القمر ومفيش هواء على القمر، وطبعا التشكيك والشائعات.. احنا هنا بنشوف العكس أن الناس عندنا بتصدق الخيال ولما يجي الفيلم الحقيقي بتكذب فيه وبتصدق الخيال، يعني لم تشكك بأن في مركبة تسير بأسرع من سرعة الضوء ولكن بشكك أن في علم بيرفرف على سطح القمر.."

وتابع قائلا: "عندما ننظر كويس في الفيلم هو فعلا العلم يبرفرف لكن العلم فوق القمر مش بيرفرف نتيجة إن في هواء لكن نتيجة الفرق بين درجة الحرارة في الجزء المضاء منه والجزء المظلم منه يعني بين الجزء الي فيه ضوء والجزء الي فيه الظل.."

وأردف: "فرق الحرارة دي عالي جدا وهذا بيخلي العلم ينكمش وعملية الانكماش دي هي الي بتدي الحركة الي بنشوفها للعلم.."

ويذكر أن رحلة أبولو 11 أثارت نظريات مؤامرة عديدة منها ما اعتبر الرحلة "خدعة نظمتها وكالة ناسا"، ربما بمساعدة منظمات أخرى. الادعاء الأكثر بروزا هو أن عمليات الهبوط كانت مزيفة وأن رواد فضاء أبولو لم يمشوا على سطح القمر".