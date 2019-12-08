مايا دياب تثير ضجة بوصلة رقص مع سعد الصغير في السعودية

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أربعة أيام قضتها مايا دياب مؤخراً في الرياض، كانت كفيلة بإثارة جدلٍ كبير، حيث خطفت الفنّانة اللبنانية الأضواء من مسرحية "لوكاندة الأوباش" التي شاركت ببطولتها، وذلك بعد انتشار مقطعي فيديو مسربين لها أحدهما في كواليس المسرحية.



ظهرت مايا في الفيديو الأول وهي ترسم إشارة الصليب، بعد قراءة الفاتحة "على نية التوفيق" مع باقي فريق المسرحية، ما أثار الجدل حول ديانتها، وحقيقة التصرف الذي قامت به، وما إذا كان عفوياً، أم لا؟

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً آخر لمايا دياب ترقص فيه مع سعد الصغير على مائدة الطعام.

لكنّ مايا تجاهلت ذلك كله، واكتفت بنشر فيديو لها من الكواليس تغني لـ "حسن الرداد"، أرفقته بتعليق: " هو ده.. #موسم_الرياض #لوكندة_الأوباش #٢٠١٩".



كما روّجت لأغنيتها الجديدة "ربع ساعة" التي أصدرتها في اليوم الثاني لزيارتها إلى الرياض، عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، من كلمات أحمد الشريف، وألحان عصام كاريكا.



في وقتٍ حظيت فيه عروض مسرحية "لوكاندة الأوباش" بإقبالٍ كبير ضمن فعاليات "موسم الرياض".

المسرحية من تأليف: محمد عز وأحمد فوزي، إخراج: أشرف زكي، وبطولة: ماجد المصرى، حسن الرداد، حمدى الميرغنى، هالة فاخر، بدرية طلبة، سعد الصغير، إنجى على، أوس أوس، حسن عبد الفتاح، ومايا دياب.

