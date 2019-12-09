دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت "غينيس" للأرقام القياسية عدم دقّة الخبر الذي تداولته وسائل إعلامية، حول حصول المطرب المصري تامر حسني، على لقب "الفنّان الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم".

الموسوعة الأمريكية الشهيرة، أوضحت في بيانٍ أصدرته عبر موقعها الرسمي أنّ جمهور الفنان تامر حسني، كسر يوم الجمعة، الموافق السادس من شهر كانون الأول / ديسمبر 2019 الرقم القياسي العالمي لغينيس للأرقام القياسية لـ "أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" وذلك في مارينا مول أبوظبي.

وأوضحت "غينيس" أنها لا تقيس "الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة" كأن يكون الإنجاز: "قابل للقياس، والكسر، ذي معايير واضحة محددة، وقابل للتقييم والتحقق من صحته."

وجاء تنويه "غينيس" في وقتٍ لازال تامر حسني يتلقى فيه التهاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، من أصدقائه ومعجبيه، بحصوله على جائزة "الفنّان الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم"!

وقد قام "نجم الجيل" بإعادة تغريد تدوينات لفنّانين، شعراء وإعلاميين مثل محمد رحيم، أمير طعيمة، نداء شرارة، صبحي عطري وغيرهم.

وأشارت غينيس إلى أن معايير كسر الرقم القياسي الخاص بـ"أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" تتضمن مشاركة أكبر عدد من الأفراد إلى ذات لوحة الإعلانات متضمنة اسماً فريداً ورسالة من المشارك نفسه.

وعلى مدار 6 أيام من المدة المسموحة لتقديم المشاركات، نجح زوار مارينا مول أبوظبي في تحقيق 12086 مشاركة متخطين الرقم القياسي السابق الذي وقف عند 4900 مشاركة تم تسجيلها في الخامس من شهر كانون الأول / ديسمبر 2017.