مصر تودّع سمير سيف مخرج "آخر الرجال المحترمين".. ونجوم السينما ينعونه

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شُيّع جثمان المخرج سمير سيف ظهر الثلاثاء من كنيسة "العذراء مريم" بمصر الجديدة، بعدما فارق الحياة الإثنين 9 كانون الأوّل / ديسمبر 2019، عن عمرٍ يناهز الـ 72 عاماً، في أحد مشافي القاهرة، أثر إصابته بأزمةٍ قلبيةٍ مفاجئة.

المخرج الراحل نعاه الكثير من الفنّانين المصريين عبر حساباتهم الرسمية على موقع "تويتر"، ومنهم الفنّانة "شريهان" التي وصفته بـ "القيمة والقامة المصرية العظيمة..."، وأعادت إلى الأذهان بداياتها السينمائية معه في فيلم "قطة على النار".

أما الفنّان نبيل الحلفاوي فتّذكر الابتسامة التي لا تفارق وجه سمير سيف، الذي اعتبره من مخرجي جيله البارزين، ونوّه إلى أنّ الراحل نور الشريف "أعطاه الفرصة كمخرج في (دائرة الانتقام) وكان عند حسن الظن وتوالت أعماله الناجحة"..

الجيل الشاب من الفنّانين المصريين نعى المخرج الراحل أيضاً، وبينهم محمد إمام الذي أخرج سمير سيف لوالده الزعيم عادل إمام 7 من أشهر أفلامه بين 1981 و1991: "الغول، الهلفوت، احترس من الخط، النمر والأنثى، المولد، وشمس الزناتي".

مودي الإمام وصف الراحل بأنه "مخرج تتشرف الصناعة بوجوه.."

كما ترحّم الفنّان أحمد السعدني على "الأستاذ سمير سيف".

المخرج الراحل سمير سيف مواليد القاهرة 1947، خريج المعهد العالي للسينما في 1969، بدأ مسيرته الفنية مخرجاً مساعداً للراحل حسن الإمام.

في رصيد سيف عشرات الأفلام السينمائية التي شارك فيها ممثلون من وزن الراحلين أحمد زكي، سعاد حسني ونور الشريف في أعمال حققت شهرة كبيرة مثل "غريب في بيتي"، "معالي الوزير"، "آخر الرجال المحترمين".

كما قدّم أعمالاً تلفزيونية شهيرة مثل "أوان الورد" مع يسرا، وأخرج سيرة حياة "السندريلا " من بطولة منى زكي، وكان أحمد عز بطل آخر أعماله التلفزيونية في مسلسل "ابن موت" عز سنة 2012 .