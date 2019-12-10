تركي آل الشيخ يسخر من شائعات "وفاته": نتقبل التعازي بعد موسم الرياض

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطعًا مصورًا لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ينفي شائعات وفاته.

وقال تركي آل الشيخ في الفيديو، الذي لم ينشر على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سمع خبر وفاته، مضيفًا "أحسن الله عزاكم فيني.. ونتقبل التعازي بعد موسم الرياض".

وجاء ذلك الفيديو، بعد أيام من انتشار أنباء حول وعكة صحية تعرض لها آل الشيخ.

وأطلقت هيئة الترفيه السعودية التي يرأسها آل الشيخ، موسم الرياض الترفيهي، في أكتوبر تشرين الأول الماضي حتى 15 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وتهدف هيئة الترفيه من خلال مواسم السعودية الـ11، إلى وجهة سياحية عالمية من خلال تنظيم عدد ضخم من الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية.