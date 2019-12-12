ترامب عن اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية 2019: سخيف جدا

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق الرئيس الأمريكي على اختيار مجلة تايم الامريكية للفتاة السويدية والناشطة البيئية غريتا ثونبرغ، شخصية العام 2019.

ووصف ترامب، في تغريدة له على تويتر، الخميس، الاختيار بأنه "سخيف جدا".

وكتب ترامب في حسابه على تويتر، "يجب على غريتا أن تعمل على حل مشكلة إدارة الغضب، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم الطراز مع صديق"، وأضاف "استرخ غريتا، استرخ".

ونشرت غريتا ثونبرغ البالغة من العمر 16 عاما، في حسابها على انستغرام، أنها اختيرت شخصية العام من مجلة تايم، وقالت إن "هذا تقدير ليس لها فقط وإنما لكل الناشطين الشباب ممن شاركوا في حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سخر من الخطاب الغاضب للناشطة البيئية غريتا ثونبرغ أمام الأمم المتحدة، وتوجيهها انتقادات لرؤساء الدول الكبرى وإلقاء مسؤولية ما وصفته بـ"تدمير الأنظمة البيئية" عليهم.

وتجاهلت ثونبرغ ترامب خلال تصادفها به بمقر الأمم المتحدة، حيث ألقت الناشطة البيئية خطابا ضمن إحدى فعاليات الجمعية العامة، وأظهرت مقاطع فيديو نظرة الغضب التي وجهتها للرئيس الأمريكي حين مر أمامها برفقة مساعديه.

وغرد الرئيس الأمريكي آنذاك قائلا، "تبدو شابة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل رائع ومبتسم، من الرائع جدا مشاهدتها".