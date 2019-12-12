الأمير عبدالعزيز بن فهد يتصدر تويتر في السعودية بعد هذا الفيديو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز بن فهد، نجل العاهل السعودي الراحل، فهد بن عبدالعزيز، في موقف مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

صورة أرشيفية للأمير عبدالعزيز بن فهد والعاهل السعودي، الملك سلمان في منى العام 2017

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو مكان تصويره، الأمير عبدالعزيز بن فهد يحضن طفلا رافعا إياه عن كرسيه المتحرك قائلا: "الله يصلحه ان شاء الله.. وجه وجه سعيد ان شاء الله"، موجها سؤالا لذويه عن "أي خدمة أي شيء يبيه".

اسم الأمير عبدالعزيز بن فهد برز في فبراير/ شباط 2019 بعد تداول مقطع فيديو زيارته من قبل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان مثيرا بذلك تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هذه الخطوة بأنها "تأكيد على قوة وتماسك الأسرة الحاكمة".

ويذكر أن اسم الأمير عبدالعزيز بن فهد برز سابقا في أبريل/ نيسان 2016، بعد سلسلة من التغريدات وحديثه "الغامض" عن "محاولة تسميمه" مشيراً الى أنه أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، واصفاً ما تعرض له بـ "مادة شديدة السمية" أدت إلى حدوث أعراض خطيرة ومفاجئة، حيث قال إن ما شعر به كان عبارة عن دوخة مفاجئة وارتفاع سريع جدا بالحرارة وصلت الى 41 درجة، مع أعراض غريبة جداً مصاحبة لذلك. وقال إنه كتب التغريدات وهو على السرير حيث لم يجد أحد عنده علم بوصاياه القديمة وثوبه الذي حفظه من سنين لكفنه، وهي موجودة في الرياض وظن أنه لا يوجد الوقت الكافي.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات التي وردت على هذا الفيديو: