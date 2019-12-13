رامز جلال ينشر "يُعرب" محمد هنيدي من تحت الطاولة.. شاهد ردة الفعل

نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2019

بالفيديو.. تيمبرليك يحول الاستهزاء به في حفله الموسيقي إلى مزحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الممثل المصري، رامز جلال، المعروف بتقديم سلسلة برامج "مقالب" مع أبرز الفنانين في المنطقة، مقطع فيديو لـ"مقلب" أرعب فيه الممثل المصري، محمد هنيدي.

ويظهر في مقطع الفيديو اختباء رامز جلال تحت ما بدى أنها طاولة قبل دخول الممثل محمد هنيدي ويفاجئه بالظهور فجأة، وردة فعل هنيدي الذي قطع صوته وما قاله لحظتها.

وعلق رامز جلال على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قائلا: "هنيدي قلب الأسد"، قبل أن يعيد هنيدي نشر المقطع على صفحته بتويتر، بتعلق قال فيه: "رامز جلال وهو مستنيني امبارح في المكتب الحمد لله اني خلفت بدري".

وفيما يلي نستعرض لكم بعض الردود والتعليقات التي تداولها نشطاء على مقطع الفيديو: