نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2019

هل هذا مستقبل الجمال في العام 2050؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة، سانا مارين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ملقين الضوء على جمالها وعمرها البالغ 34 عاما لتصبح أصغر قادة العالم سنا.

رئيسة وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين

ولم يقتصر الأمر على مارين وحدها، إذ أنها اختارت خمس نساء في تشكيلتها الحكومية أربعة منهم تحت سن الـ35 عاما، الأمر الذي تصدر عناوين الصحف العالمية وكان أرضا خصبة لمقدمي البرامج الكوميدية، مثل برنامج ذا دايلي شو الذي قدم الخبر بطريقة طريفة وأن "هذه حكومة كاملة لا يمكن لمايك بنس (نائب الرئيس الأمريكي) الاجتماع معهم بغرفة واحدة".

رئيسة وزراء فنلندا الجديدة، سانا مارين

وذهب مغردون لعقد مقارنات طريفة بين مارين وشخصيات عربية ودولية، من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك وحتى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات والتعليقات التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: