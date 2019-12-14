فيديو القعقاع شقيق أمير قطر ووالده بمراسم تخرج ساندهيرست يثير تفاعلا

نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2019

توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر القعقاع بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، والترحيب الذي لقي فيه والده، الشيخ حمد بن خليفة خلال مراسم التخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية.

ونشرت الشيخة المياسة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، والشيخة مريم آل ثاني والشيخ جوعان بن حمد، صورا ومقاطع فيديو تظهر أداء القعقاع التحية العسكرية لوالده قبل الانحناء وتقبيل يده.

ويذكر أن أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية تعتبر من أعرق الكليات العسكرية في العالم، وتم تأسيسها عام 1802 لتصبح مركز تدريب أساسي لضباط الجيش البريطاني، وتمتد فترة تلقي الدراسة والتدريب فيها نحو 44 أسبوعا.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما التعليقات التي تداولها مغردون حول هذا الفيديو: