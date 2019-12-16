انطلاقة "الهيبة 4" ستكون من سوريا.. والنسخة التركية قيد التفاوض

دمشق، سوريا (CNN) -- أكد المنتج صادق الصباح أنّ التحضيرات اكتملت لانطلاقة تصوير الموسم الرابع من مسلسل "الهيبة" في سوريا، وذلك خلال الأسبوع الأوّل من كانون الثاني/ يناير 2020، تحت إدارة المخرج سامر برقاوي.

وقال الصباح لـCNN بالعربية إن موقع التصوير الذي تم اختياره في سوريا سيكون من أصعب مواقع التصوير وسيستغرق 5 أيام، يليها انتقال فريق "الهيبة" لاستكمال التصوير بلبنان منتصف يناير المقبل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتداول فيه الأخبار عن مفاوضات تخوضها إحدى شركات الإنتاج التركية الكبرى، مع شركة "سيدرز آرت برودكشن" لشراء حقوق إنتاج "الهيبة"، وهذا ما أكده المنتج الصباح، مشيراً إلى أنّه تم بيع المسلسل خلال السنوات الثلاث الماضية إلى عدة دول في أوروبا وأميركا الجنوبية، بينما تتم حالياً دبلجة الموسم الأول والثاني من العمل إلى اللغة التركية.

وتوقّع المنتج اللبناني أن تتضح الأمور بشأن إتمام الاتفاق حول بيع حقوق إنتاج نسخة تركية من "الهيبة"، مع انتهاء موسمه الرابع في رمضان 2020.

وحول مدى تأثير ما تشهده الساحة اللبنانية مؤخراً على خططهم الإنتاجية للموسم المقبل، أجاب المنتج صادق الصباح على سؤال CNN بالعربية، قائلاً: "الأوضاع مربكة، لكنّها لا تدعو للقلق بشأن عدم استكمال أعمالنا الرمضانية."

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وأضاف: "مصرون على استكمال إنتاجاتنا في لبنان، رغم إدراكنا بأننا سنواجه ظروفاً صعبة، بدأنا نحتاط لها."

ولفت الصبّاح إلى أن فريق الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" الذي يتم تصويره من إنتاج الشركة حالياً تحت إدارة المخرجة رشا شربتجي "واصل عمله رغم كل الظروف، ولم يتوقف سوى يومين بسبب صعوبة الوصول إلى مواقع التصوير."

واختتم تصريحاته بالقول: "أعتقد أن عائلة شركة الصباح تستحق منّا الحفاظ على الجهود التي بذلتها خلال السنوات العشر الأخيرة، وجعلت من إنتاجاتنا مطلوبة في الخليج، ومنصّات إلكترونية عالمية." وأعرب صادق الصباح عن أمله بأن يكون هناك "تاريخ جديد للبنان يرسم لنا آفاقاً جديدة."

سيضم "الهيبة 4" ضمن قائمة أبطاله كلاً من الممثلة السورية ديمة قندلفت، واللبناني عادل كرم، إلى جانب تيم حسن نجم المواسم الأربع بشخصية "جبل."

وهذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها شركة "سيدرز آرت برودكشن" لخيار التصوير في سوريا، حيث صوّرت مسلسل "دقيقة صمت" بالشراكة مع "إيبلا" كاملاً على الأراضي السورية الموسم الفائت، وسبق للمنتج صادق الصبّاح أن أعلن عن عزمه تعزيز هذا الخيار في موسم دراما 2021، لاعتبارات عديده منها انخفاض التكلفة الإنتاجية.