نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الممثل المصري أحمد داوود عن بدء تصوير فيلم "يوم 13" الذي يتشارك فيه البطولة مع دينا الشربيني، ويصنّف كأوّل فيلم يصوّر بتقنية الـ3D في الدول العربية، من تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبد الله.

تضم قائمة أبطال "يوم 13" أيضاً محمد شاهين، ونسرين أمين، بينما يتم تدوال أنباء حول مشاركة فنّانين آخرين في الفيلم مثل أحمد زاهر، والممثلة السورية جومانا مراد.

ونشر داوود عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورة لـ "كلاكيت" قال فيها: "بسم الله توكلنا على الله...".

كما نشرت الممثلة نسرين أمين صورة جمعتها بزميلها أحمد داوود ودينا الشربيني والمخرج وائل عبد الله من كواليس أوّل أيام تصوير الفيلم.

هذا ولم تكشف أي تفاصيل حكاية "يوم 13" باستثناء أنّ أحداثه "تدور في إطار من الغموض والتشويق".