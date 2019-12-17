جدل حول تقرير إسرائيلي عن شاب كويتي اعتنق اليهودية

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، تقريرًا تليفزيونيًا عن شاب كويتي يبلغ من العمر 25 عامًا، قالت عنه إنه اعتنق الدين اليهودي.

وبحسب التقرير الذي شهد تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشاب الكويتي يوسف المهنا ترك الإسلام واعتنق الدين اليهودي، ثم فر إلى بريطانيا بعد أن غير اسمه إلى "نفتالي"، معربًا عن أمنياته بالسفر إلى إسرائيل والعيش فيها.

ويظهر في التقرير التليفزيوني، شاب تبدو ملامحه خليجية، ويتحدث باللغة العبرية، فيما تظهر لقطات أخرى قيام الشاب بشعائر دينية يهودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكثير من التفاصيل غير المؤكدة حول هذا الشاب، من خلال هاشتاغ #يوسف_المهنا.