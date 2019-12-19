محمد إمام وأمينة خليل "على الهواء مباشرةً"... ما القصة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الممثل المصري محمد إمام على حسابه الرسمي على "تويتر" صورة طريفة، جمعته بزميلته أمينة خليل، ظهرا فيها كما لو كانا يطيران في الهواء، وأوضحَ بأنّ الصورة من كواليس الفيلم الكوميدي "لص بغداد"، المقرر عرضه في دور السينما المصرية خلال شهر كانون الثاني / يناير 2020.

وعلّق إمام على الصورة بطريقته الكوميدية المعهودة: "أنا وأمينة خليل على الهواء مباشرةً، الواحد بلع كمية هوا في المشهد ده تكفيه 3 سنين، على العموم أمينة عاملة دور مختلف جداً عن كل أدورها اللي قبل كده، وإضافة جامدة للفيلم انا فرحان بيها، استنونا سوا في لص بغداد."

أمينة خليل كانت من آخر الممثلين المنضمين إلى قائمة أبطال "لص بغداد" الذي بدأ تصويره قبل عام ونصف تقريباً، وهذه ليست المرة الأولى التي يحتفي فيها محمد إمام بمشاركتها في الفيلم، حيث سبق وأن نشر صورة لها كاشفاً عن إطلالتها بشكلٍ جديد، ومختلفة تماماً عن أعمالها السابقة.

فيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وتدور أحداثه "في إطارٍ كوميدي حول البحث عن كنز مفقود"، تحت إدارة المخرج أحمد خالد موسى، الذي أشاد إمام بجهوده، والانسجام بينهما في تغريدةٍ سابقة على تويتر.

وقد كتب فيها: "رماني من مركب وحدفني من طيارة .. خلاني اتخانق مع جيش وهد المعبد عليا .. وحاجات كتير كنت بحلم أعملها لقيته هو عاوز يعملها... انتظروا التعاون الأول بيني و بين المخرج أحمد خالد موسى في فيلم لص بغداد."

وأبدى الممثل الكوميدي المصري محمد إمام حماسته لبدء العروض الجماهيرية لفيلم "لص بغداد" مطلع العام المقبل، بعد جلسة عرض خاص مع العمل، شكر بعدها القائمين على الفيلم في منشورٍ خاص عبر حسابه الرسمي على "انستغرام".

يضم فيلم "لص بغداد" على قائمة أبطاله، أيضاً: " ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، وأحمد رزق."