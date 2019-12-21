صورة تقبيل وزير الحرس السعودي يد ولي العهد يثير تفاعلا بين مغردين

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور تظهر تقبيل وزير الحرس السعودي، الأمير عبدالله بن بندر، ليد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة.

الصورة نشرها أولا المصور السعودي، بندر الجلعود، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ولا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخها أو مكان تصويرها.

يذكر أن الأمير عبدالله بن بندر عيّن وزيرا للحرس الوطني في المملكة بأمر ملكي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في نهاية العام 2018.

الأمير الشاب من مواليد الـ7 أغسطس 1986، وأنهى تعليمه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس الرياض وكان الثاني على المملكة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، والتحق بجامعة الملك سعود وتخرج فيها وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالاً تجارية أثناء دراسته الجامعية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: