بدأ بـ"هاشتاغ" وانتهى بـ"بوستر"... هكذا كان عيد ميلاد عمرو يوسف الـ39

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعاد الممثل المصري عمرو يوسف تغريد بوستر مسلسل "سيف الله: خالد بن الوليد" الذي سيكون من بطولته في رمضان 2020، مختتماً يوماً احتفالياً صاخباً، بمناسبة عيد ميلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت زوجته الممثلة السورية كندة علوش احتفلت بعيد ميلاده في 23/12، عبر إطلاق هاشتاغ #عيد_ميلاد_عمرو_يوسف، وطلبت من متابعيها على مواقع "فيس بوك"، "انستغرام "، "وتويتر"، أن يصنعوا له "مفاجأة حلوة" ، بكتابة "رأي، أو دعوة حلوة...".

ليتلقى يوسف عشرات التهاني على هذا الهاشتاغ، من زملائه الفنّانين، وإعلاميين، ومعجبين تجاوبوا مع دعوة كندة، التي حرصت على شكرهم بالنيابة عنه، خاصةّ حينما احتل هاشتاغ المعايدة الخاصة بزوجها رقم 4 في مصر، بعد حوالي الـ 12 ساعة على إطلاقه:

واعتبرت صحف ومواقع إعلامية مصرية، إطلاق بوستر مسلسل "سيف الله" في هذا التاريخ تحديداً، احتفاءً من الشركة المنتجة بعيد ميلاد عمرو يوسف، بطل العمل الذي سيكون بين عروض موسم دراما رمضان 2020.

المسلسل مأخوذ عن كتاب "عبقرية خالد" للأديب الراحل عباس محمود العقاد، ويحمل توقيعي الكاتب إسلام حافظ والمخرج رؤوف عبد العزيز، ورُشِّح لبطولته عدة أسماء بينها: هاني سلامة، وأحمد السقا، قبل أن يرسوا خيار شركة "سيرنجي" على عمرو.

بينما طالب الإعلامي المصري إبراهيم عيسى الشركة المنتجة بالتراجع عن خيار إنتاج هذا المسلسل في تغريدةٍ سابقة له على "تويتر"، قال فيها: "بعد النجاح الرائع لمسلسل ممالك النار أرجو أن تتراجع شركة الانتاج المصرية فورا عن انتاج مسلسل خالد بن الوليد. هذا ليس وقت الغزوات والفتوحات واستعادة الخلافة بل وقت أن يعرف الناس تاريخ مصر في مواجهة المتاجرين بالدين وبالخلافة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم عمل فني عن سيرة "خالد بن الوليد"، حيث سبق أنّ قدمّها الفنّان المصري الراحل حسين صدقي في فيلمٍ من إنتاجه وإخراجه سنة 1958 م.

كما جسّد الممثلان السوريّان باسم ياخور وسامر المصري، شخصية "بن الوليد" في مسلسل عن سيرته من جزأين عرضا، على التوالي في موسمي رمضان 2006، و2007.