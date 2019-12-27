دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، صورة للاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح أمام شجرة عيد الميلاد.

جاء ذلك في تغريدة لخطيب مسجد الشيخ زايد على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق كتب فيه: "حينما ينفتح الإنسان على الشعوب.. يعلم أن الكون يتسع للجميع ..وأن الله هو قِبلةُ الجميع ولو اختلفت الطرق ..صورة لـ / محمد صلاح".

الصورة المقصودة كان صلاح قد نشرها على صفحته الرسمية بانستغرام، بمناسبة أعياد الميلاد ويظهر معه زوجته وابنته مكة، لتنال الصورة أكثر من 3.7 مليون تفاعل بين تعليق واعجاب بعد نحو يوم من نشرها.

وفي سياق التعايش، نشر يوسف تغريدات رد فيها على انتقادات وجهها داعية مصري له، حيث قال: "ما زال الداعية يصر -وليد إسماعيل- أني منافق لمجرد تغريدة أطالب بها جميع الناس بمختلف أديانهم على التعايش بسلام .. ووصفني الداعية أني منافق! ما موقف الداعية مع الأزهر الشريف الذي يدعو للتعايش؟ هل نفس موقفه معي !ما موقف الإخوة المسيحيين بمصر من كلامه ! لماذا يرفض التعايش معهم؟"

ووسط انتقاد لتهنئة يوسف للمسيحيين، قال يوسف في تغريدة منفصلة: "الداعية- محمد العويهان .. قام بحذف التغريدة التي جعل فيها شرب الخمر والزنا والسحر والقتل أهون عند الله من تهنئة الإخوة المسيحيين ..كنا ننتظر منه الاعتذار لكن هل حذف التغريدة عن قناعة أم بسبب رفض المجتمع لكلامه؟ ونقول للداعية/ محمد العويهان MerryChristmas".