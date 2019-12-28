دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، مقطع فيديو تطرق فيه للحديث عن "اول فيلم صوفي" في مصر، متطرقا لموضوع "رسائل المدد من الله" التي يضعها الناس في ضريح الإمام الشافعي.

وقال عيسة في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بتويتر: "صاحب المقام، فيلم جديد من تأليفي حينزل في 21 يناير إلى دور العرض، طبعا نتاج المنتج الكبير الأستاذ أحدم السبكي وإخراج المخرج الرائع محمد العدل بطولة الساحرة يسرى.."

وأضاف: "عايز اقولكم أن الفيلم ده تقريبا أظن الله أعلم يمكن احتمال لا والله شكله مؤكد أول فيلم صوفي مصري على مدار تاريخ السينما وحاضرها واحتمال مستقبلها، انتوا عارفين ان في حاجة مش كثير من المصريين يعرفوها أن في جوابات بتتبعت لضريح الإمام الشافهيتتحط في الضريح، الناس بتبعت لربنا من خلال ضريح الشافعي حوائجها مشاكلها تطلب من الله عز وجل أن يلبي لها هذه الحاجات.."

وتابع قائلا: "عندما تدفع الأقدار إلى هذا المشهد وغلى هذه اللحظة يحصل المدد، هنا المدد بقى الي أنا أدعو أن يكون مددا علينا جميعا في الفيلم وخارج الفيلم وفي قاعة العرض وخراج قاعة العرض في مصر كلها مدد.."

وأثار مقطع الفيديو الذي نشره عيسى، الخميس، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دونوها بردود على التغريدة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها: