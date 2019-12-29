لندن، المملكة المتحدة (CNN) – ستدُق ساعة بيغ بن 12 مرة في ليلة رأس السنة بالعاصمة البريطانية، لندن، للاحتفال ببداية 2020، بعد عامين من التوقف لخضوعها للصيانة.

وقال بيان صادر عن مجلس العموم البريطاني، الأحد، إن ساعة بيغ بن، وهو الاسم الشائع استخدامه لقصر برج إليزابيث في ويستمنستر، سيتم اختبار آليات الساعة في أوقات مختلفة اعتبارًا من 29 ديسمبر/كانون الأول، للتأكد من أنها تتناغم في منتصف الليل تمامًا عشية رأس السنة الجديدة.

وفي ليلة رأس السنة الجديدة، ستدق ساعة بيغ بن في الساعة 4 و9 و 10 و11 مساءً، وأخيراً منتصف ليل 31 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتخضع بيغ بن، التي بدأت عملها في يونيو/حزيران 1859 للإصلاحات الضرورية منذ أوائل 2017، في حين توقف عملها فعليًا في أغسطس/آب من العام نفسه.