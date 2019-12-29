كيف تفاعل جمهور تامر حسني مع "الفلوس"؟

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواصل الفنان المصري تامر حسني الاحتفال بانطلاق عروض فيلمه السينمائي "الفلوس" بعد طول انتظار، وذلك بداية من عطلة عيد الميلاد 25 ديسمبر/كانون الأول، في دور السينما المصرية والعربية.

وصنّفت عدة صحفٍ مصرية الفيلم بأنه "الأعلى تحقيقاً للإيرادات في الدول العربية"، بعد تحقيقه عائدات من شباك التذاكر قدرت بقرابة 14 مليون جنيه مصري، خلال يومين من عرضه في 255 دار عرض سينمائي، في مصر، الخليج العربي، العراق، الأردن، سوريا، ولبنان.

كما تجاوز عدد مشاهدات أغنية الفيلم "حلو المكان" الـ10 ملايين مشاهدة، بعد 10 أيام من إصدارها في قناة تامر حسني في "يوتيوب".

وفيلم "الفلوس" من إخراج اللبناني سعيد الماروق. وتدور أحداثه حول "نصّاب تستعين به سيدة ثرية، لاستعادة أموالها من نصّاب آخر"، ويعود فيه تامر للوقوف أمام شريكة بداياته السينمائية الممثلة زينة، كما يشاركهما بطولة الفيلم الفنّان خالد الصاوي والممثلة التونسية عائشة بن أحمد، ويحل عليه أحمد السقا ومي عزي الدين كضيفي شرف.

وتم تغيير اسم الفيلم مرتين، وتأجيل عرضه ثلاث مرّات، قبل أن يستقر صناّعة على طرحه في دور السينما العربية والمصرية خلال عطلة الميلاد، ومن المقرر أن يبدأ عرضه في المملكة المغربية مطلع كانون الثاني/ يناير 2020.

وأثار الفيلم حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعاد تامر تغريد إشادات أصدقائه ومعجبيه بالعمل.