دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو وصور تظهر الألعاب النارية التي شهدتها سماع العاصمة، الرياض، مع بداية العام الجديد 2020.

جاء ذلك على صفحة آل الشيخ الرسمية بموقع تويتر، ناشرا صورا ومقاطع فيديو أيضا لفعاليات وعروض سبقت دخول العام الجديد 2020.

وبرز الفنان السعودي، محمد عبده في ليلة عراب الطرب التي كرّم فيها على مسرحه في بوليفارد الرياض، لتدمع عيناه بعد تكريم على المسرح في مشاهد نقلتها قناة MBC.

وأجرى تركي آل الشيخ اتصالا هاتفيا في ليلة عراب الطرب، متمنيا عام خير للعاهل السعودي وولي العهد الذي قال إنه "لولا الله ثم رؤيته ما كنا لنرى هذا الفرح كله اليوم".