أصالة تعلن الانفصال عن طارق العريان: أتمنى عدم الدخول في التفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المطربة السورية أصالة نصري، انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، وذلك في حسابها الخاص على انستغرام، الاثنين.

وكتب أصالة في حسابها على انستغرام، مصحوبًا بصورة لها مع زوجها السابق "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جداً، سأبقى دائماً أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وكانت الفنانة السورية، نفت في أوقات سابقة شائعات عن خلافات بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان.