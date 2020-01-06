ما هو لغز منى زكي في "الصندوق الأسود"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت الممثلة المصرية منى زكي عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، الإعلان الترويجي لفيلم تشارك فيه، وعلقت عليه قائلةً: "مبسوطة جداً إني بشارك معاكم أول إعلان تشويقي لفيلم الصندوق الأسود".

ويظهر الفيديو أنّ منى تتعرض للخطف في الفيلم، الذي تتشارك بطولته مع أحمد فراج، مصطفى خاطر وممثلين آخرين، تحت إدارة المخرج محمد كامل، عن نص لأحمد وهيثم الدهان.

تدور أحداث "الصندوق الأسود" في إطار تشويقي، حول " لغز حمل سيدّة تتعرض للخطف، وتكافح للبقاء على قيد الحياة، هي وجنينها".

ويأتي طرح الإعلان الترويجي للفيلم الذي لم يحدد موعد عرضه بعد، بالتزامن مع تصوير منى زكى فيلم "العنكبوت" الذي تعود فيه للوقوف أمام أحمد السقا، شريك العديد من نجاحاتها السينمائية، ويشاركهما البطولة الممثل التونسي ظافر العابدين.

وتؤدي منى في الفيلم الجديد دور مرشدة سياحية، تحت إدارة المخرج أحمد نادر جلال، عن نص للسيناريست محمد ناير.

كما تنتظر منى زكي عرض فيلم "أعز الولد" (من تأليف شريف نجيب، جورج عزمي، وإخراج سارة نوح)، إلى جانب ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، عمرو يوسف، وممثلين كثر آخرين.

ومن المتوقع أن تغيب منى عن الدراما الرمضانية للموسم الرابع على التوالي، بعد نجاحها في مسلسل "أفراح القبة" 2016.