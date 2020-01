المصري رامي يوسف يفوز بجائزة الغولدن غلوب كأفضل ممثل كوميدي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاز الممثل الأمريكي مصري الأصل، رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، عن مسلسل رامي، في حفل الغولدن غلوب 2020، في كاليفورنيا، مساء الأحد.

وقال يوسف، خلال تسلمه للجائزة إنه قدم عرضا محددا للغاية حول عائلة عربية مسلمة تعيش في ولاية نيو جيرسي، مؤكدًا أن فوزه بالجائزة يعني له الكثير، مستهلًا كلمته بشكر الله، قائلًا مازحًا "الله أكبر".

وفاز الممثل الأمريكي يواكين فينكس بجائزة أفضل ممثل عن فيلم الجوكر، كما فاز براد بيت بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood، فيما فاز مخرج وكاتب الفيلم كونتين تارانتينو بجائزة أفضل سيناريو عن الفيلم نفسه.

وفاز فيلم 1917 بجائزة أفضل فيلم، كما فاز مخرج الفيلم سام منديز بجائزة أفضل مخرج.

وعن أفضل أداء لممثلة في فيلم حركة أو دراما، فازت رينيه زيلويغر عن فيلمها جودي، أما جائزة أفضل ممثلة عن فيلم موسيقي او كوميدي فذهبت إلى أوكوافينا عن فيلم The Farewell.

وعن أفضل أداء مساعد لممثلة ففازت لورا ديرن، عن فيلم Marriage Story.

وحصد مسلسل تشيرنوبل الجائزة الأولى في فئة المسلسلات المحدودة، فيما حصد مسلسل Succession جائزة أفضل مسلسل في فئة الدراما، بينما فاز مسلسل Fleabag بجائزة أفضل المسلسلات الكوميدية.