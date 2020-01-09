أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - كشف المغني الكندي جاستن بيبر أنه قد تم تشخيص إصابته مؤخرًا بمرض لايم، وهو عبارة عن عدوى تُسببها البكتيريا التي يحملها القراد.

وتحدث بيبر، 25 عامًا، عن إصابته بالمرض في منشور عبر انستغرام يوم الأربعاء، قائلا: ""بينما ظل الكثير من الناس يقولون إن جاستن بيبر يبدو وكأنه ***، وما إلى ذلك، فقد فشلوا في إدراك أنني قد تم تشخيصي مؤخرًا بمرض لايم، ليس هذا فحسب، بل كان لدي أيضًا حالة خطيرة من الإصابة بمرض أحادي مُزمن أثرت علي جلدي ووظائف الدماغ وطاقتي وصحتي العامة".

وأشار بيبر إلى أنه سيعلن مزيد من التفاصيل في سلسلة فيديوهات عبر يوتيوب قريبًا.

وقال بيبر إنه "يمكنكم أن تعلموا كل ما كنت أقاتله وأمر به!! لقد مر عامان تقريبًا، ولكنني حصلت على العلاج المناسب الذي سيساعد في علاج هذا المرض غير المستقر حتى الآن، وسأعود أفضل من أي وقت مضى".

ويأتي إعلان بيبر عن طبيعة مرضه، بعد أن أصدر أول أغنية فردية جديدة له منذ أكثر من أربع سنوات في الأسبوع الماضي، واسمها Yummy.

ويتم تشخيص 300 ألف أمريكي تقريبًا بمرض لايم كل عام، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومن دون علاج، يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبي، مما يؤدي إلى آلام المفاصل والتورم.