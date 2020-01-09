رد فعل صادم لمعجبة بعد مشاهدتها تامر حسني في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول المتابعون بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمعجبة في الكويت بدت في حالة صدمة شديدة حينما التقت بالفنّان المصري تامر حسني، الذي يحيي حفلاً غنائياً في الكويت الخميس 9 كانون الثاني/ يناير 2020.

وأثار المقطع رود فعلٍ طريفة على "تويتر"، فمنهم مَن تساءل: "دا تامر حسني والا محول كهرباء؟؟؟"

وآخرون استعرضوا جاذبيتهم على حساب "نجم الجيل": "واحدة شافت تامر حسني جالها شد عضل في بؤها اومال لو شافتني هيحصلها ايه..."

بينما هنّأ أحد المعلقين المعجبة في الكويت بمفاجأة اللقاء مع نجمها المفضل: "كويتية لحظة لقائها المطرب المصري تامر حسني، مفاجئة لم تخطر على البال، فما أجمل هذه اللحظة عندما يجد شخص معجب به، ويتفاجىء به، منظر رائع وجميل، هنيئا لكي على هذه المفاجئة الرائعة"

وتصدّى أحد معجبي الفنّان تامر حسني للمشككين بعفوية اللقاء قائلاً: " بكل نجاح يحققه يلاحقونه بتكذيب مو مستوعبين نجاحه، وهو ولا فارق معاه حضر استقبال جمهوره بالمطار، وراح السينما يحضر معاهم فلمه اللي محقق أعلى إيرادات، وعنده حفله اليوم، والتذاكر فدل، وأنتم خلو كل ذا وكررو كلامكم عشان ترتاحو من الحره اللي صابتكم"

وكان تامر حسني قد نشر عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، مجموعة من الصور والفيديوهات لاستقباله في مطار الكويت ولقاءه بالجمهور، خلال حضوره أحد عروض فيلمه "الفلوس" الأربعاء 8 كانون الثاني/يناير 2020، وشكر الكويتيين على "كرم الاستقبال".

وتناقلت الصحافة المصرية مؤخراً، خبر تحقيق الفيلم إيرادات قدّرت بـ 123 مليون جنيه (23 مليون داخل مصر، و100 مليون في عددٍ من الدول العربية)، حيث طرح فيلم "الفلوس" بدءاً من عطلة عيد الميلاد 25 كانون الأول /ديسمبر 2019، في 255 دار عرض سينمائي بالعالم العربي.

"الفلوس" من قصّة تامر وبطولته، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، إخراج سعيد الماروق، ويضم على قائمة أبطاله أيضاً: خالد الصاوي، زينة، وممثلون كثر آخرون.