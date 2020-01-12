دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا يزال خبر انفصال الفنانة السورية أصالة نصري، عن المخرج المصري طارق العريان يستحوذ على اهتمام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، رغم مضي 6 أيام على إعلان الخبر، الذي لم يكن مفاجئاً لجمهور المطربة السورية.

فالكثيرون اعتبروا أغنية "شامخ" التي أطلقتها أصالة مؤخراً، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، تلخص الفصل الأخير من حكايتها مع طليقها، ومنهم من اعتبر أنّ دموعها في فيديو كليب الأغنية: " كفيلة تحكي عن قصة خيانة ٥٠ سنة القدام.."، وفقا لمغردين.

كما أشاد المتابعون بأدائها الـ "الجبار":

وآخرون رأوا أنّ أصالة دخلت "مجال التمثيل بقوّة" من خلال كليب هذه الأغنية:

وكان موضوع كليب أغنية "شامخ" أحد الأسئلة التي أجابت عنها الصحافة في أوّل ظهورٍ إعلامي لها بعد إعلان خبر الانفصال، على هامش حفلٍ خيري أحيته أصالة في القاهرة، الجمعة 10 كانون الثاني/ يناير 2020، تحت عنوان "بعشق حياتي"، لدعم "المؤسسة الخيرية لمرضى أورام الثدي والنساء".

واعتبرت الفنانة السورية أنّ وجود تشابه بين الكليب وأحد الإعلانات الأجنبية "لا يضايق أحدا"، وقالت إنّها تحب البكاء "دائماً"، عند الإجابة عن سبب بكائها بحرقة أثناء تصوير الأغنية.

واستبقت أصالة نصري ظهورها العلني الأولّ في حفل "بعشق حياتي"، بتغريدةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أكدّت فيها على كونها قويّة رغم كل ما حدث، وأعربت عن امتنانها لجمهورها ومحبيها قائلةً:

"شكراً لكلّ قلب احتواني، وأعتذر ممن بكى منكمّ عليّ، أو منّ أجلي، وأصّدُقُكُمّ أنّني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن"، على حد تعبيرها.

بينما اختار المخرج طارق العريان الرد على ذلك كله، بصورةٍ جمعته بابنيه التوأم من طليقته أصالة، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، وعلّق عليها بالقول: "الأولوية رقم 1 آدم وعلي".

وأتبع العريان الصورة، بمقطع مقتبس على لسان بطل فيلم "العرّاب" يقول فيه : "الرجل الذي لا يمضي الوقت مع عائلته ليس برجل حقيقي..."