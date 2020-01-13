دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهر فيديو جديد من إحدى كاميرات مراقبة منزل عائلة نانسي عجرم؛ "اللص" الذي تم قتله لاحقاً على يد زوجها فادي الهاشم، وهو يحوم حول "الفيلا"، ويقترب من سورها، قبل ارتدائه القناع، ليلة وقوع الحادثة 4 كانون الثاني/ يناير 2020.

ويأتي هذا الفيديو، الذي نشرته مواقع إخبارية محلية، وأعادت الفنّانة اللبنانية نشره مراراً عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، في ظل مزاعم عائلة "اللص" القتيل محمد موسى، عن "اقتطاع" أو "مونتاج" في فيديو كاميرات المراقبة، التي نشرها الهاشم صبيحة وقوع الحادثة.

وقد يقطع الفيديو الطريق أمام ما زعمته عائلة موسى، عن وجود معرفة مسبقة بين ابنهم القتيل، ونانسي وعائلتها، وأنه أتى ليلة الحادثة "بقصد المطالبة بمستحقاته"، وانتظر ساعات طويلة طلب خلالها لقاء الهاشم، قبل أن يقوم باقتحام "الفيلا".

فيما لاتزال عائلة محمد موسى متمسكة بروايتها عن وجود علاقة عمل بين ابنهم وبين عائلة نانسي، حيث قالت زوجة القتيل في اتصالٍ هاتفي مع إذاعة سورية: "زوجي أخبرني أنه كان يعمل في منزل نانسي، وبأن الدكتور فادي الهاشم وعده بمنزل للعائلة!"

زوجة الشاب الذي قُتل في منزل نانسي عجرم في أول تصريح لها عبر وسائل الإعلام ، زوجة الشاب الذي قُتل في منزل نانسي عجرم #لشام_إف_إم : زوجي أخبرني أنه كان يعمل في منزل نانسي ، وبأن الدكتور فادي الهاشم وعده بمنزل للعائلة! #خاص #شام_إف_إم #متابعة #نبض_العاصمة Posted by ‎Sham fm شام اف ام‎ on Friday, January 10, 2020

وكان عدّة محامين سوريين ولبنانيين قد تبنوا قضية موسى، وتوكلوا للدفاع عنه، بالتوازي مع ظهور تقرير الطبيب الشرعي، وطلب القضاء التوسع في التحقيقات بناء على الادعاء الشخصي من عائلة القتيل.

من جهته، أكّد غابي جرمانوس، محامي عائلة نانسي عجرم أنّ القضاء استمع مجدداً لإفادة موكله فادي الهاشم، وأخلى سبيله، لكنّه نفى بالمقابل كون الفنّانة نانسي عجرم طرفاً في هذه القضية بـأي شكلٍ من الأشكال.

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