View this post on Instagram

- بعد ماكثرت الاقاويل والإشاعات اللي لاحقت نانسي و زوجها ومحاولة تزوير الحقائق واتهام نانسي والدكتور فادي بفبركة الفيديو والابتزاز والدفاع عن سارق المجرم هذا فيديو باين فيه وجه السارق بدون القناع وقبل مايدخل البيت ويحاول سرقته ويهدد الدكتور فادي بالسلاح والسارق الذي دخل منزل نانسي عجرم وفادي الهاشم قبل أن يضع القناع على وجهه، يظهر بوضوح وهو يستكشف المنزل والسلاح يبدو واضحاً على خصره الأيمن ⁧‫#فادي_الهاشم‬⁩ ⁧‫#نانسي_عجرم #كلنا_حدك_نانسي #كلنا_حدك_فادي ⁧‫#لبنان⁧‫ @nancyajram @drfadielhachem